POL-BO: Witten / Drei Einbrüche am Mittwochabend - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Am gestrigen 28. Dezember wurde ein Einbruch in ein Haus am Pflugweg in Witten-Stockum entdeckt.

Im Zeitraum zwischen 17.00 und 18.00 Uhr hatten die noch unbekannten Kriminellen die Terrassentür aufgehebelt und waren in das Gebäude eingestiegen. Hier durchsuchten sie die Zimmer im Erd- und Obergeschoss. Die Beute: U.a. Schmuck, ein Notebook, ein Handy, ein Lautsprecher, ein Computer sowie eine Armbanduhr.

Zwischen 17.00 und 23.50 Uhr an diesem Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Schumacher" in Herbede. Hier stiegen die Einbrecher durch ein Kellerfenster in das Haus ein und nahmen Handys, Tablets sowie Armbanduhren mit.

Darüber hinaus wurde ein Wohnungseinbruch an der Ardeystraße angezeigt. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.50 Uhr stiegen die Täter über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss ein. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell