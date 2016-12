POL-BO: Beschädigtes Auto nach Unfall an der Teimannstraße gesucht

Bochum (ots) - Ein am 25. Dezember (Sonntag) an der Teimannstraße 7 in Bochum-Werne abgestelltes Auto ist bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden.

Mit einem schwarzen Kleinwagen befuhr eine 20-jährige Wattenscheiderin um 23.40 Uhr die Kreyenfeldstraße in südliche Richtung und bog nach links in die Teimannstraße ab.

Dabei fuhr die junge Frau zu weit nach links und streifte ein geparktes Fahrzeug. Nach dem sie zunächst etwas weiter entfernt angehalten hatte, fuhr sie zur Unfallstelle zurück.

Das geparkte Fahrzeug war offensichtlich weg gefahren, ohne den Unfallschaden bemerkt zu haben.

Das ermittelnde Bochumer Verkehrskommissariat bittet den Besitzer des Autos, sich zu melden.

Hinweise zum Unfall werden zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell