POL-BO: Einbrecher stehlen Bargeld - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Bargeld entwendeten Einbrecher aus einer Wohnung an der Dr.-C.-Otto-Straße in Bochum-Dahlhausen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 27. Dezember, zwischen 10.40 und 12.15 Uhr. Die Täter brachen das Schloss auf und durchsuchten die Wohnung. Mit ihrem Diebesgut verschwanden die Kriminellen anschließend in unbekannte Richtung.

Am gleichen Tag kam es an der Straße "Alter Zoll" zu einer weiteren Tat. Hier hebelten Unbekannte zwischen 14.30 und 18.40 Uhr an einer Wohnungstür. Sie scheiterten allerdings - es blieb glücklicherweise beim Versuch.

Das Kriminalkommissariat 13 (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4131 um Zeugenhinweise.

