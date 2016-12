POL-BO: Einbrecher hebeln Wohnungstür auf

Herne (ots) - Schmuck erbeuteten Kriminelle am Dienstag, 27. Dezember, bei einem Wohnungseinbruch an der Neustraße in Herne.

Die Täter verschafften sich zwischen 14 und 19 Uhr Zutritt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses, wo sie eine Wohnungstür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räume und flohen schließlich mit ihrer Beute.

Auch an der Dahlhausener Straße schlugen Einbrecher am Dienstag zu. Zwischen 9.30 und 20 Uhr hebelten sie dort eine Terrassentür auf, durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 13 (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4131 um Zeugenhinweise.

