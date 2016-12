POL-BO: Bochum/Herne/Witten / Die "Bunten-Top-Ten" bei uns im "Revier"

Das Team der Bochumer Pressestelle im April 2016: Vl.: Volker Schütte, Einstellungsberater Reiner Frank, Thomas Kaster, Nicole Schüttauf, Marco Bischhoff, Guido Meng und Frank Lemanis Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Auch in diesem Jahr haben "Wir sechs von der Bochumer Pressestelle" weit über 2.000 Pressemeldungen verfasst.

Leider hat uns Polizeihauptkommissar Guido Meng im Laufe des Jahres nach sechsjähriger, sehr erfolgreicher Tätigkeit als Pressesprecher verlassen. Seit einigen Monaten ist er Zugführer in einer unserer beiden Hundertschaften. Der Neue in unserem Team heißt Jens Artschwager und war bis Ende Oktober Redakteur bei einer Zeitung in Herten.

Ja, auch im Jahr 2016 ging es in Bochum, Herne und Witten wieder quer durchs Strafgesetzbuch - nicht selten mussten wir leider auch Fälle von Elend, Not und menschlichem Schicksal schildern. Sie werden sich erinnern!

Es gab aber auch wieder etliche "Bunte Geschichten", die zeigen, wie facettenreich, humorvoll und skurril der polizeiliche Alltag bei uns im "Revier" sein kann.

Aus dieser Rubrik hier noch einmal in chronologischer Reihenfolge zehn "Highlights" aus den einzelnen Städten. Beginnen wir mit einer Geschichte aus Witten, die sich direkt am ersten Tag des Jahres ereignet hat:

Witten: Diebstahl im "Glühweintreff" - Einbrecher zeigt Wehmut und zahlt den Schaden

Noch bis zum 6. Januar steht an der Meesmannstraße 30 in Witten ein Glühweinzelt. Seit der Adventszeit, und das schon im 14. Jahr, werden hier ehrenamtlich Getränke und Speisen verkauft. Der erwirtschaftete Gewinn soll an zwei örtliche Kindergärten sowie an das Friedensdorf in Oberhausen gehen.

Soweit alles gut! Aber am 1. Januar zogen dann plötzlich dunkle Wolken über dem gemütlichen Zelt in der Ruhrstadt auf. Was war passiert? Gegen 11.00 Uhr stellte der Betreiber (72) fest, dass Einbrecher in der Silvesternacht in den "Glühweintreff" eingedrungen waren. Dort beschädigten sie den Heizpilz und nahmen eine elf Kilogramm schwere Gasflasche mit. Der taffe 72-Jährige sowie seine drei Mitstreiter reparierten sofort den Schaden und beschafften neues Gas, so dass der Betrieb schon wenige Stunden später weitergehen konnte. Seine Wut über den Einbruch machte der 72-Jährige allerdings sichtbar - über die elektronische Anzeigentafel in seinem Zelt. Der Text: "Diebstahl im Glühweintreff".

Am 5. Januar war der Glaube an die Menschlichkeit dann wieder da. Warum? In seinem Briefkasten fand der Wittener einen Brief mit der Aufschrift "Entschuldigung für Silvester". Aber da war noch mehr, nämlich 150 Euro für den entstandenen Schaden.

Hier hat ein Einbrecher, was leider nicht oft vorkommt, mal Reue gezeigt. Den Betreiber des "Glühweintreffs" hat das auch sichtbar sehr beindruckt. So läuft seit gestern auf seiner elektronischen Anzeigentafel der Satz: "Einbrecher zeigt Wehmut"!

Bochum: Tierischer Fall binnen von knapp drei Minuten geklärt!

Und dann ging in den Mittagsstunden des 24. Februar 2016 in der Leitstelle des Bochumer Polizeipräsidiums der Notruf eines besorgten Bürgers ein.

Vor einer Haustür an der Merianstraße in Querenburg saß ein Schäferhund, augenscheinlich herren- und harmlos.

Der Polizeibeamte am Ende der "110" bat den Anrufer darum, doch mal dort zu schellen und nachzufragen, ob jemand den Mischlingshund kennt. Erfolglos - die Tür wurde nicht geöffnet!

Daraufhin erklärte sich der tierfreundliche Mann bereit, solange zu warten, bis ein Streifenwagen eintrifft. Noch bevor ein Funkspruch die Leitstelle überhaupt verlassen hatte, rief der hilfsbereite "Hundekümmerer" erneut bei der Polizei an. So war der "Mann am anderen Ende der Leine" gerade aus dem in der Nähe gelegenen Wald zurückkehrt - allerdings ohne den Vierbeiner, der einfach mal vorgelaufen war.

Die Freude bei Hund, Herrchen, Anrufer und dem Beamten auf der Leitstelle war gleichermaßen groß und der tierische Fall binnen drei Minuten geklärt.

Bochum: "Wo ist denn nur mein Auto?"

Das heißgeliebte Auto ist unauffindbar - also vermutlich geklaut! Ein 69-jähriger Essener Autofahrer suchte am 8. Februar 2016 die Herner Straße bis hin zur Bochumer Innenstadt nach seinem Fahrzeug ab. Schließlich meldete er sein Auto auf einer örtlichen Polizeiwache als gestohlen.

Die Kommune der Stadt konnte dem Mann jedoch (unfreiwillig) helfen: Sie schickte dem Essener am 26. Februar eine schriftliche Verwarnung wegen Missachtung einer Verkehrsregel am besagten Montag. Nun wusste der Mann wieder, an welcher Stelle (Königsallee, Bochum) er sein Fahrzeug zurück gelassen hatte. Auf einer Essener Polizeiwache wurde das Auto aus dem Fahndungsbestand genommen - und wieder war ein "Kriminalfall" gelöst!

Witten: Enkeltrickbetrügerin (19) in U-Haft! - Pfiffige Wittenerin (61) "spielt" über fünf Stunden mit

"Hallo, ich bin´s, weißt Du, wer hier ist?" Diesen Anruf erhielten am 1. März 2016 diverse Wittener - auch eine Frau (61) aus Annen.

Und diese Wittenerin erkannte gegen 10 Uhr sofort, dass sie es am anderen Ende der Leitung mit einer "Enkeltrickbetrügerin" zu tun hat. Und was machte die 61-Jährige? Sie fragte nach: "Claudia, bist Du es?". Dieses wurde von der Anruferin natürlich bejaht. Direkt danach erfuhr die Wittenerin von ihrer "Nichte", dass sie dringend Bargeld benötige, da sie eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung auf ein falsches Konto überwiesen habe. Was machte die hilfsbereite "Tante" dann? Sie bot der "Nichte" knapp 10.000 Euro an, informierte aber auch sofort die Polizei und erklärte sich bereit, auf den "Deal" einzugehen und die "Opferrolle" fortzusetzen.

In den nächsten Stunden gingen mehrere Anrufe bei der Wittenerin ein, in der die Übergabe des Geldes besprochen wurde. Die kriminelle Anruferin bestellte der 61-Jährigen sogar ein Taxi, damit sie an einer Bank Geld abheben konnte. Auch diese Fahrt trat die pfiffige Frau an. Kurz nach der Rückkehr klingelte erneut das Telefon und man forderte sie nun auf, zu einer in der Nähe gelegenen Straße zu kommen. Dort würde eine Bekannte von "Claudia" das Geld abholen.

Hier platzte dann gegen 15.30 Uhr der "kriminelle Traum" der organisierten Enkeltrickbetrüger. Zivilbeamte der Wittener Polizei nahmen eine in Polen lebende Frau (19) fest.

Im Rahmen der Ermittlungen im Bochumer KK 13 stellte sich heraus, dass die 19-Jährige im Jahr 2015 auch in Berlin und Hannover wegen gleichgelagerter Delikte festgenommen worden ist.

Auf Antrag der Bochumer Staatsanwaltschaft wurde die Heranwachsende am 2. März bei Gericht vorgeführt. Dort ordnete ein Richter die Untersuchungshaft an.

Auch an dieser Stelle ein herzliches polizeiliches Dankeschön an die aufmerksame Wittenerin - für uns die Frau des Jahres 2016. In einem Zeitraum von über fünf Stunden hat sie die "Opferrolle" so hervorragend "gespielt", dass wir ein Bandenmitglied aus dem Kreis der "Enkeltrickbetrüger" festnehmen konnten - großartig!

An dieser Stelle richten wir aber auch an alle Bürgerinnen und Bürger erneut den dringenden Appell, nicht auf die kriminelle Masche dieser miesen Betrüger hereinzufallen! Bei Anrufern, die sich als vermeintliche Angehörige ausgeben, ist es immer wichtig, Nachfragen zu stellen. Und den Geburtstag oder den Spitznamen von Familienmitgliedern werden die "Falschen Verwandten" bestimmt nicht kennen.

Herne: Zwei geklaute BMW gleich zweimal auf der Autobahn "geblitzt" - Autodiebe in Holland festgenommen!

Am 19. April 2016 veröffentlichten wir die Fotos von zwei Autodieben, die in der Nacht vom 29. Februar auf den 1. März in Herne zwei BMW entwendet hatten. Die Tatorte lagen am Veilchenweg sowie an der Margaretenstraße, wo die beiden Fahrzeuge der "Dreier Reihe" abgestellt waren.

Gegen 03.20 Uhr wurden die hintereinander fahrenden Wagen auf der A 40 in Essen und wenig später auf der A 44 in Düsseldorf von zwei fest installierten Geschwindigkeitsmessanlagen "geblitzt". Die Fahrtrichtung ließ vermuten, dass die geklauten Autos in Richtung Drei-Länder-Eck (Aachen/Belgien/Niederlande) unterwegs waren.

Und genau diese Vermutung bestätigte sich schon kurz nach der Veröffentlichung der Fotos. So meldete sich ein holländischer Kollege, der einen der beiden Autodiebe kannte.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der holländischen Polizei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige der Kopf einer Bande von Autoknackern ist, die aus der Provinz Limburg heraus ihr kriminelles Unwesen trieben. Sie klauten hauptsächlich Fahrzeuge der Marke BMW - auch im Ruhrgebiet. Am gestrigen 18. Mai konnten der 22-Jährige und sein 24-jähriger Begleiter, die in Herne die Fahrzeuge der "Dreier-Reihe" geklaut hatten, festgenommen werden.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei den Medienvertretern für die Veröffentlichung der Fotos. Durch sie konnten grenzüberschreitende Autoknacker dingfest gemacht werden. Dank ook aan de collega´s van de Nederlandse politie!

Bochum: Tierischer Polizeieinsatz in Kornharpen - "Wilder Einbrecher" gestellt!

In den Morgenstunden des 14. Juni 2016 veranlasste eine Alarmanlage in einem Haus im Bochumer Stadtteil Kornharpen einen tierischen Polizeieinsatz.

Was war passiert? Gegen 9 Uhr löste ein Bewegungsmelder in einem Einfamilienhaus einen Einbruchalarm aus.

Beamte der Wache Langendreer eilten umgehend zum Tatort. Eine zu diesem Zeitpunkt heimkehrende Hausbewohnerin erklärte den Polizisten, dass sie gerade durch ein Fenster einen Schatten gesehen habe, welcher schnell über die Treppe in die erste Etage verschwand. Irgendwelche Auf- oder Einbruchspuren sowie offene Türen oder Fenster konnten die Ordnungshüter nicht feststellen.

Mit dem Verdacht "Täter vor Ort" trafen wenig später weitere Beamte sowie ein Diensthundeführer mit seiner Hündin "Maya" ein. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten machte der Hundeführer in der ersten Etage den "Einbrecher" dann ausfindig. Von der Galerie blickte ein kleines braunes Eichhörnchen den Polizisten direkt in die Augen. Dieser "wilde Einbrecher" hatte an diesem Morgen kurzfristig ganz schön für Wirbel gesorgt.

Wie der kleine Nager in das Gebäude kam, ist bisher ungeklärt. Dass er es wieder verlassen hat, steht definitiv fest. So machte sich eine Bewohnerin anschließend auf die Suche nach dem Eichhörnchen und wies ihm den Weg zurück in die Natur. Zum Glück war es ja "nur" ein Eichhörnchen und kein "echter Einbrecher"! Die Polizei weist nochmals daraufhin, wie wichtig ein gut gesichertes Haus ist, um es den unliebsamen Einbrechern so schwer wie möglich zu machen.

Bei diesbezüglichen Fragen steht die Kriminalprävention im Bochumer Polizeipräsidium unter der Rufnummer 0234 / 909-4040 zur Verfügung.

Bochum: Auf den Straßen von Bochum - Autofahrer auf gefährlicher "Pokémon-Jagd"!

Am 14. Juli 2016 war Polizeikommissar Stefan Goldkuhle (34) mit seinem Dienstfahrrad in der Bochumer Innenstadt unterwegs - genauer gesagt, auf dem stark frequentierten Ostring.

In Höhe der Wittener Straße fiel dem Beamten gegen 09.10 Uhr ein Autofahrer auf, der während der Fahrt sein Smartphone in der rechten Hand hielt und deutlich sichtbar bediente. Nein, die Person telefonierte nicht und schien auch keine Nachrichten zu schreiben.

Stefan Goldkuhle erfuhr den Grund der Handynutzung erst, als er die gefährliche Fahrt des jungen Mannes beendet und den Pkw angehalten hat.

Und womit war der Hertener (24) zuvor beschäftigt? Er war mit seinem Handy auf den realen Straßen von Bochum auf virtueller "Pokémon-Jagd". Und was sagte der 24-Jährige zu seinem gefährlichen Tun? "Ja, ich weiß, dass es ein Fehler war. Das zurzeit sehr beliebte Spiel habe ich erst am heutigen Morgen runtergeladen."

PK Goldkuhle notierte sich die Personaldaten des Herteners und schrieb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen einer Art der missbräuchlichen Handynutzung im Straßenverkehr, die wir so in Bochum auch noch nicht hatten.

Witten/Wattenscheid: "Das ist doch Papas Auto!" - Eine kleine Polizeigeschichte um einen fünfjährigen Jungen

Radfahrer, Spaziergänger, Inliner - am 18. September 2016 verbrachten wieder Tausende von Menschen ihre Freizeit am Kemnader Stausee.

Auch ein Wattenscheider Ehepaar hatte sich mit seinen beiden kleinen Kindern an diesem schönen Spätsommertag ins Auto gesetzt und war in das nahegelegene Naherholungsgebiet gefahren.

Gegen 16.10 Uhr wurden Passanten im Bereich der Schlossstraße in Witten auf den fünfjährigen Sohn der Wattenscheider Familie aufmerksam. Der Junge war hier ganz alleine mit seinem Fahrrad unterwegs und hatte Mama, Papa sowie seine kleine Schwester aus den Augen verloren, da die Geh- und Radwege dort teilweise getrennt voneinander verlaufen.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten setzten das aufgeweckte Kind in den Streifenwagen, um nach den Eltern zu suchen. Da der Junge Papas Auto sehr gut beschreiben konnte, suchte man gezielt die Parkplätze am See ab.

Auf dem Parkplatz vor dem Schloss Kemnade glaubte der Fünfjährige, dass er dort wohl aus dem Wagen gestiegen sei.

Hier sprach ein Mann die Polizeibeamten darauf an, dass er gerade (17.00 Uhr) einen geparkten Pkw beim Rangieren leicht beschädigt habe. Bei der Inaugenscheinnahme des Wagens wurde der Fünfjährige plötzlich ganz unruhig und rief: "Das ist doch Papas Auto!" Nur wenige Minuten später, noch während der Unfallaufnahme, traf dann der besorgte Vater auf dem Parkplatz ein und nahm seinen vermissten Filius richtig erleichtert in den Arm. Darüber hinaus war der Wattenscheider natürlich froh, dass sich der Unfallverursacher schon bei der Polizei gemeldet hatte.

Diesen Ausflug an den Kemnader Stausee werden alle Beteiligten - die Polizei eingeschlossen - bestimmt nicht vergessen!

Und dann gab es da aus aktuellem Anlass noch eine Pressemeldung in Form eines offenen Briefes:

Herne: "Liebe handyverliebten Fußgängerinnen und Fußgänger, ...

... wenn Sie diese Pressemeldung gerade auf dem Display Ihres Handys lesen und dabei zeitgleich eine Fahrbahn überqueren, empfehle ich Ihnen dringend, Ihre Augen sofort wieder auf den Straßenverkehr zu richten! Warum? Ich möchte nicht, dass es Ihnen so ergeht, wie einer Schülerin (14) aus Herne.

Die Jugendliche war am 26. September 2016, gegen 07.45 Uhr, an der Haltestelle "Ostbachtal" aus dem Linienbus gestiegen. Nach Angaben von Zeugen überquerte die Hernerin, die zudem Kopfhörer in den Ohren stecken hatte, hinter dem "311er" die Mont-Cenis-Straße. Dabei achtete die 14-Jährige in keinster Weise auf den Fahrzeugverkehr und lief gegen ein zum Glück stehendes Auto, dessen Fahrer verkehrsbedingt warten musste. Dabei zog sich die Schülerin eine Knieverletzung zu, die ambulant in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurde.

Dieser Verkehrsunfall ist vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Er zeigt uns aber sehr deutlich, dass Handys im Straßenverkehr überhaupt nichts zu suchen haben - egal ob ich dort als Autofahrer, Fußgänger oder Radfahrer unterwegs bin!"

Herne: Knapp 1,5 Promille! - "Eierfahrt" zum Wochenmarkt gestoppt

In den Morgenstunden des 12. Oktober 2016 sind Polizeibeamte des Bochumer Verkehrsdienstes in Herne-Crange unterwegs und überprüfen dort den Schwerlastverkehr.

Als den Polizisten gegen 07.50 Uhr auf der Corneliusstraße ein Gespann aus Lkw und Verkaufsanhänger auffällt, herrscht noch Dämmerung und die Fahrbahn ist feucht. Fahren darf es hier nicht, ist die Straße doch für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt.

Noch aus der Entfernung erkennen die Ordnungshüter, dass der augenscheinlich zu schnelle Lastwagenfahrer in einem sehr geringen Abstand an einem Fahrradfahrer vorbeifährt. Es gibt also nicht nur einen Grund, ihn anzuhalten.

Als der Mann den Anhaltestab, im Volksmund auch "Kelle" genannt, erkennt, tritt er so stark auf die Bremse, dass die Räder blockieren und das Gespann auf dem Asphalt ins Rutschen kommt. Zeitgleich passiert obiger Radfahrer die Kontrollstelle. Sein Kommentar: "Da habt ihr den Richtigen angehalten, der hat nur 10 cm Abstand zu mir eingehalten!"

Bei der Kontrolle des Mannes, der mit tausenden Eiern auf dem Weg zu einem Wochenmarkt ist, nehmen die Beamten in der frischen Morgenluft deutlichen Alkoholgeruch war. Und auf die erfahrenen Polizistennasen ist Verlass! So zeigt das Alkoholtestgerät wenig später einen Wert von knapp 1,5 Promille an! Damit hat sich für den Mann die morgendliche Anfahrt zum Wochenmarkt erledigt. Zum Glück ist bei seiner gefährlichen "Eierfahrt" niemand verletzt worden.

Dafür geht es nach der Sicherstellung des Führerscheines zur Polizeiwache - zwecks Bestellung eines Ersatzfahrers, Blutprobenentnahme und Anzeigenfertigung. Was gibt der Lkw-Fahrer an, getrunken zu haben? Nein, keinen Eierlikör, sondern Tequila - aber eindeutig zu viel!

"Liebe Journalisten aus nah und fern, wir sechs bedanken uns bei Ihnen mit diesem kleinen bunten Potpourri mal wieder für die sehr gute Zusammenarbeit und versprechen unsererseits ein kreatives Jahr 2017!"

Frank Lemanis, Nicole Schüttauf, Marco Bischoff, Jens Artschwager, Thomas Kaster und Volker Schütte

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell