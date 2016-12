POL-BO: Einbrecher treffen auf Bewohner und fliehen - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Bei einem Einbruch an Heiligabend an der Harpener Straße in Bochum trafen zwei unbekannte Einbrecher auf einen Bewohner.

Indem sie eine Balkontür aufhebelten, gelangten die Täter zwischen 19.30 und 19.45 Uhr in die Wohnung. Im Wohnzimmer trafen sie schließlich völlig unvermittelt auf einen Bewohner. Daraufhin flüchteten sie mit ihrer Beute. Sie entwendeten Schmuck. Eine Täterbeschreibung liegt noch nicht vor.

Während der Feiertage ereigneten sich weitere Einbrüche auf Bochumer Stadtgebiet. Die Täter schlugen an der Straße "Auf dem Dahlacker", am Kalkampsweg, an der Wilhelm-Morfeld-Straße, an der Nettelbeckstraße, an der Gräfin-Imma-Straße und am Hellweg zu. Entwendet wurden hier meist Bargeld, Schmuck und Elektroartikel.

Das Kriminalkommissariat 13 (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4131 um Zeugenhinweise.

