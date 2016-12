POL-BO: Einbrecher stehlen Tresor - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Einen Möbeltresor entwendeten an Heiligabend Einbrecher an der Otto-Laue-Straße in Witten. Zwischen 10 und 22.20 Uhr hebelten sie dazu eine Balkontür auf, drangen in die Wohnung ein und durchsuchten alle Räume.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich an der Straße Kösters Hof. Zwischen dem 23. und dem 24. Dezember hebelten unbekannte Täter dort ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Was gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Das Kriminalkommissariat 13 (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4131 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell