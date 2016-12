POL-BO: Keine schöne Bescherung: Einbrecher erbeuten Weihnachtsgeschenke

Herne (ots) - Auf noch nicht geklärte Weise haben sich unbekannte Einbrecher am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 15.10 und 21.55 Uhr Zutritt in eine Wohnung an der Forellstraße in Herne verschafft. Unter anderem entwendeten sie zwei Briefumschläge mit Bargeld, zwei Bierkästen und ein Portemonnaie samt Inhalt.

Ein weiterer Einbruch auf Herner Stadtgebiet hat sich bereits an Heiligabend ereignet. Zwischen 16.30 und 22.50 Uhr hebelten Einbrecher eine Balkontür an der Hedwigstraße auf und durchsuchten alle Räume. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Münzen.

Das Kriminalkommissariat 13 (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4131 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell