POL-BO: 56-Jähriger wird nach Besuch einer Gaststätte in Herne beraubt

Herne (ots) - Die Polizei ermittelt nach vier Räubern, die am frühen Sonntagmorgen (25.12., 04.50 Uhr) einen 56-jährigen Herner niederschlugen und seiner Geldbörse beraubten, nachdem dieser für eine Zigarettenpause kurz das Lokal verlassen hatte.

Noch nicht ermittelt sind vier Tatverdächtige, die einen Herner vor der Gaststätte auf der Edmund-Weber-Straße in Wanne mit einem Faustschlag zu Boden schlugen und anschließend sein Portemonnaie raubten. Danach flüchteten die vier Männer in unbekannte Richtung. Zuvor hatten sich alle Beteiligten gemeinsam in der Gaststätte aufgehalten.

Das Opfer gab an, dass zwei der Täter offensichtlich einen türkischen Migrationshintergrund hatten, während der dritte Mann einen westeuropäischen Hintergrund gehabt haben soll. Die beiden Tatverdächtigen mit türkischen Wurzeln beschreibt er folgendermaßen:

- ca. 170 cm - ca. 18 Jahre - kurze dunkle Haare - schlanke Statur

Den dritten Tatverdächtigen beschreibt er so:

- ca. 190 cm - ca. 18 Jahre - Westeuropäer - kurze braune Haare - stabile Statur

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer (0234) 909-4441 oder zu Bürodienstzeiten das Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer (0234) 909-8510 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell