POL-BO: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittels Discounter in Witten

Witten (ots) - Bereits am Freitag (23.12.) kollidierte ein Fahrzeugführer mit einem geparkten Pkw VW Passat (blau) und entfernte sich.

In der Zeit zwischen 15.10 und 15.40 Uhr wurde der auf dem Aldi-Parkplatz an der Arthur-Imhausen-Straße in Witten-Annen abgestellte Pkw im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Eventuell fuhr der Flüchtige einen größeren dunklen Wagen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens.

Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter (0234) 909-3822 oder während der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (0234) 909-5206 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell