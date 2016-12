POL-BO: Brand mehrerer PKW

Bochum (ots) - Am Sonntag, den 25.12.2016, gegen 07.00 Uhr, meldeten mehrere Anrufer bei der Polizei und der Feuerwehr den Brand von 2 Fahrzeugen auf der Herner Straße 289 in Bochum. Das Feuer greift noch vor Eintreffen der Feuerwehr auf eine dort befindliche Lagerhalle über. Aufgrund der brennenden Autoreifen und der dort gelagerten Motoröle herrscht zeitweise eine massive Rauchentwicklung. Die Feuerwehr setzt mehrere Löschzüge ein. An der Lagerhalle entsteht erheblicher Gebäudeschaden. Weiterhin werden zwei weitere auf dem Außengelände abgestellte Pkw, sowie zwei in der Lagerhalle befindliche Pkw durch das Feuer beschädigt und zerstört. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 50000 Euro. Da die Flammen auf ein nahestehendes Mehrfamilienhaus überzugreifen drohen wird das Haus evakuiert. Ein 29 jähriger Anwohner, der versucht hat die Flammen zu löschen, wird von der Feuerwehr aufgrund einer Rauchintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Herner Straße bleibt während der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat bitte unter der Telefonnummer 0234/909-4441 an die Polizei Bochum.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell