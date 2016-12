POL-BO: Einbrüche in Wiemelhausen und Weitmar - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Einbrecher suchten am 22. Dezember zwei Wohnungen in Bochum auf.

Am Kiefernweg in Wiemelhausen zerstörten noch nicht ermittelte Kriminelle zwischen 17 und 19.30 Uhr eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses und flohen nach der Tat in unbekannte Richtung. Über die Beute ist bislang nichts bekannt.

An der Weitmarer-Holz-Straße kam es zwischen 15 und 19 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Hier schlugen die Einbrecher die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Augenscheinlich wurde auch hier keine Beute gemacht.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell