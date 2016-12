POL-BO: Einbruch in Wohnung

Bochum (ots) - In den frühen Abendstunden des 22. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr, kam es im Krebsfeld in Bochum zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Unbekannte Täter gelangten über den Garten in den hinteren Bereich des Hauses. Dort hebelten sie das Küchenfenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Mit diversen Gegenständen, unter anderem mehreren Fahrzeugbriefen sowie Fahrzeugschlüsseln, flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kripo-Ermittler des Bochumer Kriminalkommissariats 32 bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0234/909-8210 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell