POL-BO: Unfall am Wittener Viadukt - Zwei Verletzte

Witten (ots) - Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am 22. Dezember auf der Wetterstraße in Witten verletzt worden.

Gegen sechs Uhr morgens befuhr ein 23-jähriger Wittener die Wetterstraße in Richtung des Wasserkraftwerkes. In der S-Kurve am Viadukt wurde er auf nasser Strasse in den Gegenverkehr hinausgetragen.

Als der Wittener auf die Situation reagierte und in der Kurve stark gegenlenkte, stieß er mit einem in Richtung Witten fahrenden Auto eines 51-jährigen Mannes aus Hagen zusammen.

Der 23-jährige Autofahrer verblieb stationär im Krankenhaus, der Hagener begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Unfallstelle wurde für Reinigungsarbeiten der Feuerwehr und das Bergen der nicht mehr fahrbereiten Kleinwagen kurzfristig gesperrt. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die aufnehmenden Beamten schätzen den Sachschaden auf 15.000 Euro.

Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariates dauern an.

