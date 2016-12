POL-BO: Bochum / Wattenscheid Radfahrer (16) bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bochum (ots) - Am frühen Morgen des 21. Dezember, gegen 8 Uhr, kam es im Bereich Höntroper Straße / Westfälische Straße in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall.

Ein Autofahrer beabsichtigte nach links in die Höntroper Straße abzubiegen und übersah dabei den von links kommenden, in nördliche Richtung fahrenden, Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer zunächst auf die Motorhaube des Autos und dann zu Boden stürzte. Der 16-Jährige erlitt eine Verletzung am Knie und wurde zwecks ärztlicher Behandlung dem Marienhospital Gelsenkirchen zugeführt.

