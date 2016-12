POL-BO: Bochum / Wattenscheid Einbruch in Bochum-Wattenscheid

Bochum (ots) - Am 21. Dezember kam es zwischen 13.40 und 19 Uhr zu einem Einbruch an der Hammer Straße in Bochum.

Bisher unbekannte Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so auf das rückwärtige Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelten sie ein Fenster auf, entriegelten den Fenstergriff und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Kriminalkommissariats 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 0234/909-4130 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Täter- und Zeugenhinweise.

