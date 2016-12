POL-BO: Einbrecher (31) geschnappt und festgenommen

Herne (ots) - Hier kann man nicht von einem erfolgreichen Beutezug sprechen: Am gestrigen Tag, gegen 06.40 Uhr, beabsichtigte ein männlicher Täter in ein Mehrfamilienhaus am Elbinger Weg in Herne einzubrechen.

Hierzu versuchte er über eine bereit gestellte Mülltonne auf den Balkon zu klettern. Eine Nachbarin wurde durch den Lärm auf den Eindringling aufmerksam und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete unterdessen unverrichteter Dinge mit seinem Fahrrad, konnte jedoch aufgrund der guten Beschreibung der Zeugin im Nahbereich von der Polizei geschnappt.

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten fanden bei ihm eine Rohrzange und ein Messer. Der 31-Jährige wurde einer JVA zugführt.

