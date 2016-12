POL-BO: Wohnungseinbrüche in Riemke, Querenburg und Hiltrop - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte ermittelt bei folgenden Einbrüchen vom 20. Dezember:

Das Zylinderschloss einer Wohnungseingangstür an der Hofsteder Straße in Bochum-Riemke wurde von noch Unbekannten, in der Zeit zwischen 10 und 10.45 Uhr, beschädigt. Die Kriminellen durchsuchten die Wohnung des Mehrfamilienhauses und flohen ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute.

Am Hustadtring traten Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus ein. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 10.30 und 14.30 Uhr. Danach flohen die Eindringlinge mit Goldschmuck und Bargeld.

Auch am Bussmannsfeld in Bochum-Hiltrop wurde eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus eingetreten (6 bis 7.45 Uhr). Dies war zuvor einer Mitbewohnerin aufgefallen, die sofort die Polizei einschaltete. Die Wohnung war jedoch schon leer. Zur Beute ist derzeitig nur bekannt, dass zwei Ringe erbeutet wurden.

In allen Fällen flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugen und Täterhinweise werden unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) erbeten.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell