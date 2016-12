POL-BO: Unbekannte brechen in fünf Arztpraxen ein - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Einbruch in ein Wittener Ärztehaus: Indem sie eine Terrassentür aufbrachen, verschafften sich unbekannte Einbrecher zwischen Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr, und Montag, 19. Dezember, 8 Uhr, Zutritt in das Kellergeschoss eines Gebäudes an der Uthmannstraße.

Dort hebelten sie Türen von insgesamt fünf Arztpraxen auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld entwendet. Informationen zu möglicher weiterer Tatbeute stehen derzeit noch aus.

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 (KK33) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02302 / 209 3810 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell