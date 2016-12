POL-BO: Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Herne (ots) - Am gestrigen Nachmittag, zwischen 14.30 und 15 Uhr, ist es in einem Mehrfamilienhaus am Scharpwinkelring in Herne-Wanne zu einem Einbruch gekommen.

Unbekannte Täter hebelten dort eine Wohnungstür auf, verschafften sich so Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diverse Räume und Schränke. Insgesamt wurden bei der Tat Bargeld sowie Goldschmuck entwendet. Die noch nicht ermittelten Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Kripo-Ermittler des Bochumer Kriminalkommissariats 13 bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0234/909-4130 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

