POL-MS: Hilflosigkeit vorgetäuscht - Handy geklaut

Münster (ots) - Ein unbekannter Täter stahl am Montagabend (09.10., 20:15) am Busbahnhof an der Vrie-Vendt-Straße das Handy eines 45-jährigen Mannes. Der Unbekannte täuschte vor, ein dringendes Telefonat führen zu müssen. Der 45-jährige Münsteraner gab ihm daraufhin sein Handy. Der Dieb nahm es und floh plötzlich in unbekannte Richtung. Der Unbekannte ist männlich und nach Zeugenaussagen vermutlich polnischer Herkunft. Er ist etwa 50 Jahre alt und hat graue, lichte Haare und trug ein T-Shirt und eine Stoffhose.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

