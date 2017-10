POL-MS: Einbruch in Bungalow - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte hebelten am Sonntag (8.10.) zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr ein Fenster eines Bungalows an der Straße "Am Haus Nienberge" auf. Als sie scheiterten, schlugen sie die Scheibe ein. Die Täter stiegen durch das Fenster und durchsuchten alle Räume nach Wertvollem. Sie flüchteten mit mehreren Schmuckstücken, Armbanduhren, Silberbesteck und einem Fön in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

