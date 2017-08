POL-MS: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend (6. August, 20 Uhr) und Dienstagmorgen (8. August, 11 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hansaring ein und entwendeten Schmuck. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Sie durchwühlten die Schränke und Kommoden nach möglichem Diebesgut. Die Diebe entwendeten Schmuck und entkamen unerkannt.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Pia Daniel

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell