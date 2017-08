POL-MS: Fahrzeuge nicht verschlossen - Trolley und Handy weg

Münster (ots) - Bereits am Wochenende entwendeten unbekannte Diebe einen Trolley aus dem Kofferraum eines Audi A3 während eines Umzugs an der Schreiberstraße. Der Besitzer hatte den Kofferraum offen gelassen. Als er zum Auto zurückkam, war der Trolley weg.

Am Dienstagmorgen (8.August, 8 Uhr) entwendeten Unbekannte "An der Alten Ziegelei" ein Handy aus einem unverschlossenen Pkw. Die Fahrerin ging nur kurz in eine Bäckerei. Ihre Handtasche mit ihrem silbernen ZTE Blade Smartphone hatte sie leichtsinnig auf dem Beifahrersitz zurückgelassen.

Die Polizei rät keine Wertgegenstände offen sichtbar zurück zu lassen und die Fahrzeuge immer abzuschließen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Pia Daniel

