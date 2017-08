POL-MS: Unbekannte entwenden Smartphone aus Umkleide - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag (8. August, 16:32 Uhr) ein Smartphone aus der Umkleide eines Bekleidungsgeschäfts an der Ludgeristraße.

Der Bestohlene vergaß beim Verlassen der Umkleide seine Weste, in der sich sein silberfarbiges Samsung-Smartphone befand. Als der 27-Jährigen dies kurze Zeit später bemerkte, ging er zurück. Die Weste war nicht mehr in der Kabine. Eine Mitarbeiterin entdeckte sie. Allerdings war das Handy nicht mehr in der Tasche.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Pia Daniel

