POL-MS: E-Bike Akkus gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Sonntag (6.8.) entwendeten Unbekannte gleich zweimal Akkus von E-Bikes in der Innenstadt. Zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr traten die Diebe an der Hammer Straße den Akku eines grauen Kettler E-Bike ab und nahmen ihn mit. Gegen 14:20 Uhr machten sich Diebe an zwei Rädern an der Hafenstraße zu schaffen. Nachdem sie an einem schwarzen Bike den Akku bereits herausgebrochen hatten, wurden sie beim Hebeln an einem weiteren E-Bike durch Zeugen gestört. Als die Zeugen die Diebe ansprachen, flüchteten diese mit ihrer Beute auf Fahrrädern in Richtung Bahnhof.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell