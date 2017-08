POL-MS: Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Münster (ots) - Eine 73-Jährige Autofahrerin missachtete am Sonntagmittag (6. August, 13.10 Uhr) an der Mecklenbecker Straße Ecke Boeselagerstraße beim Abbiegen die Vorfahrt einer Pedelec-Fahrerin. Bei einem Zusammenstoß wurde die 85-jährige Radfahrerin verletzt. Die 73-Jährige war mit ihrem Ford stadteinwärts unterwegs, als sie nach rechts in die Boeselagerstraße abbog und dabei die 85-jährige Frau mit ihrem Pedelec übersah.

Sanitäter brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Verfasserin: Pia Daniel

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell