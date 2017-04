POL-MS: Einbrecher kommen über den Balkon - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch (8.2.) zwischen 9 und 21.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hammer Straße ein und entwendeten eine digitale Video- und eine Fotokamera.

Die Täter erkletterten in einem Hinterhof den Anbau eines Nachbarhauses und von dort auf einen Balkon in der ersten Etage. Dort hebelten sie ein auf Kipp stehendes Fenster auf und durchsuchten in der Wohnung sämtliche Räume. Mit einer hochwertigen Nikon Foto- und einer Panasonic Videokamera entkamen die Einbrecher unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

