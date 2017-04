POL-MS: Radlerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Münster (ots) - Eine 42-jährige Radlerin wurde Donnerstagmorgen (9.2., 7:27 Uhr) an der Roxeler Straße Ecke Albert-Schweitzer-Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Münsteranerin bei Rot die Roxeler Straße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße überquerte. Der 26-jährige VW-Fahrer war in Richtung Roxel unterwegs und fuhr bei Grün in die Kreuzung ein. Als er die Radlerin sah, versuchte er noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell