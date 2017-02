POL-MS: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten an der Tilbecker Straße - Polizeihubschrauber unterstützt Unfallaufnahme

Münster (ots) - Am Freitagnachmittag (03.03., 15:20 Uhr) wurden sieben Personen, darunter zwei Kinder, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Tilbecker Straße/Bösenseller Straße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine ältere Frau mit ihrem Opel auf der Bösenseller Straße in Richtung Senden. Im Kreuzungsbereich Tilbecker Straße kollidierte sie mit einem Audi. Dieser war auf der Tilbecker Straße in Richtung Coesfeld unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die beiden Fahrzeuge über die Kreuzung und prallten gegen ein VW Polo, der die Tilbecker Straße aus Richtung Coesfeld befuhr. Durch die Kollision landete der VW Polo im Straßengraben. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Kreuzung Tilbecker Straße/ Bösenseller Straße/ Brock weiträumig abgesperrt werden. Ein Polizeihubschrauber unterstützte mit Luftbildern die Unfallaufnahme. Die verletzten Personen wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell