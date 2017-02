POL-MS: Erneut vier BMW aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Foto: Polizei Münster (Das Foto zeigt das Innere eines aufgebrochen BMW. Die im Text benannten Fahrzeugteile sind von den Tätern entwendet worden). Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstagabend (2.2., 22 Uhr) auf Freitagmorgen (3.2., 08.30 Uhr) vier BMW am Stephanweg, Röschweg und am Hegerskamp auf und entwendeten Airbags, Lenkräder und Navigationssysteme.

Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein und bauten anschließend die festverbauten Elektronik- und Sicherheitssysteme aus.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell