POL-MS: 21-jährige Beifahrerin verstirbt an der Unfallstelle

Münster_ BAB A 42_Gelsenkirchen (ots) - Gegen kurz nach 21:00h kam es auf der BAB 42 zwischen den Anschlussstellen GE-Schalke und GE-Bismarck zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Feststellungen fuhr ein PKW-Fahrer nach einem Überholvorgang zurück auf den rechten Fahrstreifen. Hier fuhr er aus noch unbekannter Ursache auf einen dort fahrenden polnischen LKW auf. Der stark deformierte PKW mit seinen beiden niederländischen Insassen wurde unter dem Auflieger eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Gelsenkirchen geborgen werden. Für die 21-jährige Beifahrerin kam die Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Bergung und Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Dortmund ab der AS GE-Schalke bis gegen 00:45h voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell