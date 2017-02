POL-MS: Erneut Heiligenfiguren in Lüdinghausen und Senden beschädigt Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Coesfeld und Münster

Münster/Coesfeld (ots) - Unbekannte beschädigten an der Straße Aldenhövel in Lüdinghausen ein Hofkreuz mit einem Jesus-Abbild. Die Täter zerstörten die Figur mit einem spitzen Gegenstand an der Nase und am Kinn.

Ob die Vandalen auch eine Jesus-Figur an der Straße Gettrup in Senden im Gesichtsbereich beschädigt haben und die exakten Tatzeiten sind nun Teil der weiteren Ermittlungen.

Die im vergangenen November (2016) eingerichtete, fünfköpfige Kommission bearbeitet die Straftaten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

