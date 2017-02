POL-MS: Navis aus BMW in Angelmodde und im Geistviertel ausgebaut - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen zwischen Mittwochmorgen (1.2., 5:15 Uhr) bis Donnerstagmorgen (1.2., 7:55) einen BMW in Angelmodde und drei BMW im Geistviertel auf und bauten professionell Einzelteile aus.

Mittwoch, zwischen 5:15 und 15 Uhr schlugen Diebe das hintere, rechte Fenster eines blauen BMW am Middelkamp ein. Anschließend bauten sie den Airbag und das Navigationsgerät aus. Neben den Einzelteilen nahmen die Täter mehrere blaue Säcke mit Kleidung, zwei "Armani"-Armbanduhren, Parfum und einen dreistelligen Bargeldbetrag mit.

Die drei anderen BMW standen am Kriegerweg, am Brunnenweg und am Heimkehrerweg. Zwischen 18:50 und 7:55 Uhr zerstörten Unbekannte jeweils das hintere, rechte Dreiecksfenster und bauten in zwei Fällen die Navi-Geräte aus und in einem Fall das Lenkrad samt Airbag.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

