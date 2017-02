POL-MS: Nach Glas-Wurf, Schnittwunde am Kopf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein Unbekannter bewarf einen 21-jährigen Münsteraner am frühen Donnerstagmorgen (2.2., 1:40 Uhr) in einer Kneipe an der Kuhstraße mit einem Glas. Der 21-Jährige unterhielt sich gerade mit zwei Frauen, als das Glas von hinten angeflogen kam. Er erlitt eine Schnittwunde am Kopf. Wer das Glas geschmissen hat, ist bislang völlig unklar.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell