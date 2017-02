POL-MS: Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Münster (ots) - Eine 47-jährige Frau aus Münster missachtete am Donnerstagmorgen (2.2., 8 Uhr) die Vorfahrt eines 32-jährigen Münsteraners an der Einmündung Hoher Heckenweg Ecke Sibeliusstraße. Der 32-Jährige war mit seinem Ford auf der Straße Hoher Heckenweg in Richtung Coerde unterwegs. Die 47-Jährige bog zur gleichen Zeit mit ihrem Smart aus dem Sibeliusstraße nach links in Richtung stadteinwärts ab.

Dabei übersah sie den Ford und stieß mit ihm im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Personen schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Daraufhin kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen.

Verfasserin: Juliane Focke

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell