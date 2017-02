POL-MS: Unbekannte brechen Keller auf- Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ende Januar (29.1., 16:00 Uhr bis 31.1., 13:00) brachen Unbekannte eine Kellertür in einem zweigeschossigen Reihenendhaus an der Straße Am Roggenkamp auf. Die Unbekannten entwendeten anschließend eine Bose Soundanlage, eine Bosch-Bohrmaschine, einen Bosch- Winkelschleifer und einen Bosch-Akkuschleifer. Wie die Täter in das Wohnhaus gelangten ist bislang unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Nick Thiele

