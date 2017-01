POL-MS: Handy aus der Hand gerissen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein Unbekannter entwendete am frühen Sonntagmorgen (29.1., 02:40 Uhr) das Handy einer 21-jährigen Münsteranerin an der Hafenstraße. Die junge Frau lief von der Halle Münsterland in Richtung Bahnhof und schrieb eine Nachricht, als ihr plötzlich eine Gruppe von fünf unbekannten Männern entgegenkam. Einer aus der Gruppe sprach die 21-Jährige an und fragte nach dem Weg zum Bahnhof. Als die Münsteranerin hilfsbereit den Weg erklärte, riss der Täter plötzlich das Handy aus der Hand der Frau. Danach flüchteten alle fünf Personen über einen Fußweg in Richtung Bahngleise.

Der Täter ist etwa 20 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er ist schlank und hat kurze schwarze Haare. Der Unbekannte trug eine helle Jacke mit Fell an der Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell