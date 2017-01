POL-MS: Mit 1,32 Promille über die Autobahn 31 - Polizei stoppt 60-jährigen Wuppertaler bei Heek

Münster (ots) - Einen betrunkenen 60-jährigen Fahrzeugführer stoppten Polizisten am Samstagabend (28.1., 17:50 Uhr) auf der Autobahn 31 bei Heek. Der Mann aus Wuppertal fiel anderen Autofahrern auf, weil er seinen Dymler-Chrysler Vaneo in Schlangenlinien über die Fahrbahn in Richtung Oberhausen lenkte. Die hinzugerufenen Beamten hielten den 60-Jährigen am Rastplatz "Ahler Mark" an und rochen sofort den Alkohol in der Atemluft des Wuppertalers. Ein Test zeigte 1,32 Promille. Der 60-Jährige musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell