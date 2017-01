POL-MS: Mit 1,58 Promille durch die Innenstadt - Polizei stoppt 28-jährigen Autofahrer

Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (29.1., 05:12 Uhr) stoppten Polizisten einen betrunkenen Autofahrer in der Innenstadt. Der Münsteraner fiel den Beamten schon am Bült durch seine unsichere Fahrweise auf. Der 28-Jährige lenkte seinen Ford immer wieder über die Busspur. An der Wilhelmstraße fuhr er auf dem, auf der Fahrbahn markierten, Radweg und leitete ohne Grund eine Vollbremsung ein. An der Tankstelle hielten die Polizisten den Münsteraner an. Bei der Kontrolle rochen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Test zeigte 1,58 Promille. Der 28-jährige musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Eine Blutprobe wurde entnommen.

