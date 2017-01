POL-MS: Mobiles Navigationsgerät aus VW-Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Das Foto zeigt den Innenraum des Transporters nach dem Aufbruch. Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - Am Samstag (28.1.) schlugen Unbekannte mit einer Gehwegplatte die Seitenscheibe eines VW Caravelle an der Drostenhofstraße ein. Die Diebe öffneten anschließend das Fahrzeug und entwendeten das in der Halterung steckende mobile Navigationsgerät der Marke Navigon. Ein Anwohner hörte am Abend (23:00 Uhr) einen dumpfen Schlag und ging auf die Straße. Dort sah er dann den aufgebrochenen Transporter und verständigte den Eigentümer und die Polizei.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

