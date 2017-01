POL-MS: Schmuck und Armbanduhr bei Einbruch gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Freitag (27.1.) entwendeten Unbekannte bei Einbrüchen zahlreichen Schmuck und eine Armbanduhr. Zwischen 06:00 Uhr und 19.45 Uhr hebelten die Eindringlinge eine Wohnungstür an der Klosterstraße auf und drangen in die Obergeschosswohnung ein. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume und flüchten mit vier goldenen Ringen. Zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr kamen die Einbrecher über die Terrasse einer Erdgeschosswohnung an der Rückertstraße und hebelten die Tür auf. Nachdem sie die Räume nach Wertgegenständen durchsuchte hatten, entkamen sie mit Schmuck und einer Armbanduhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

