POL-MS: Von der Fahrbahn abgekommen - 22-Jähriger landet im Graben der Umgehungsstraße

Münster (ots) - Ein 22 Jahre alter Mann aus Köln kam am frühen Samstagmorgen (28.1., 02:45 Uhr) an der Umgehungsstraße von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Skoda im Straßengraben. Der Kölner war in Richtung Telgte unterwegs. In Höhe der Ausfahrt zum Industrieweg verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf den Verzögerungsstreifen, prallte gegen ein Verkehrsschild und landete anschließend im Graben. Glücklicherweise wurden weder der Fahrer noch seine 20-jährige Beifahrerin verletzt. Der schwarze Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

