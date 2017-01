POL-MS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Flucht

Münster, BAB A42, Rtg. Dortmund, km 51,418, Gem. Herne (ots) - Am Samstag, den 28.01.2017, gegen 02.45 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund mit seinem PKW die B224 aus Essen kommend in Fahrtrichtung Bottrop und bog an der Autobahnzufahrt zur BAB A42 in Fahrtrichtung Dortmund ab. Hierbei geriet er im Kurvenverlauf des Zubringers gegen die Warnbaken der dortigen Baustelle. Zunächst hielt der 35-jährige sein Fahrzeug am Unfallort an, setzte dann aber seine Fahrt auf der BAB A42 in Fahrtrichtung Dortmund fort. Ein Zeuge, der den Verkerhsunfall beobachtet hatte, fuhr auf der BAB A42 hinter dem 35-jährigen her. Hierbei bemerkte er, dass dieser in starken Schlangenlinien unterwegs war. Die informierten Polizeibeamten konnten den 35-jährigen an der Anschlusstelle Herne-Börnig anhalten. Bei der weiteren Kontrolle wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daraufhin wurde er einer Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm vom diensthabenden Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Hier wurde auch sein Führerschein sichergestellt. Sein Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst von der Autobahn entfernt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Den 35-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell