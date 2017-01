POL-MS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit schwer verletztem Fußgänger

Münster, OT Handorf (ots) - Am Freitag, den 27.01.2017, gegen 23.38 Uhr, befuhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus Münster mit ihrem PKW die Straße In der Stroth, aus Richtung Lützowstr. kommend in Fahrtrichtung der Straße Nieland. An der Einmündung der Straße In der Stroth in Rtg. Immelmannstr., bog sie nach links in dieses Teilstück der Straße In der Stroth ab. Zeitgleich befand sich ein 65-jähriger Fußgänger aus Münster auf dem rechtseitig gelegenen Gehweg der Straße In der Stroth in Richtung Immelmannstraße. Beim Abbiegevorgang geriet die 38-jährige aus ungeklärter Ursache auf diesen rechtseitig gelegenen Gehweg und kollidierte dort mit dem Fußgänger. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 65-jährige schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Die 38-jährige setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Sie konnte im Zuge der Fahndung im Nahbereich angetroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde in ihrer Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Daraufhin wurde sie einer Polizeidienststelle zugeführt, wo ihr von der diensthabenden Bereitschaftsärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein und ihr Fahrzeug wurden sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell