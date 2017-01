POL-MS: Kabel und Werkzeug von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen (25.1., 19:15 Uhr bis 26.1., 07:30 Uhr) entwendeten Unbekannte Kabel und diverse Werkzeuge von einer Baustelle an der Robert-Bosch-Straße. Die Täter öffneten gewaltsam den Lagerraum und packten Starkstromkabel, Stemmhammer, Kabeltrommeln, einen Akkuschrauber, eine Flex und eine Säge in eine Schubkarre und schafften die Beute an die Rückseite des Gebäudes. Von dort transportierten sie das Diebesgut vermutlich mit einem Fahrzeug ab.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

