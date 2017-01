POL-MS: Kind bei Auffahrunfall leicht verletzt

Foto: Polizei Münster (Das Foto zeigt den verunfallten Peugeot) Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - Zwei Leichtverletzte und 13.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag (26.1., 15.40 Uhr) an der Westfalenstraße in Hiltrup.

Eine 26-jährige Autofahrerin war mit ihrem Kleintransporter auf der Westfalenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Krankenhauses prallte sie aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit auf den vor ihr stehenden Peugeot einer 40-jährigen Münsteranerin. Der Peugeot wurde durch den Zusammenstoß zudem auf einen VW geschoben. Die Peugeot-Fahrerin und ein siebenjähriger Junge im VW wurden leichtverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

