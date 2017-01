POL-MS: Autofahrerin stößt an Kreuzung mit Radlerin zusammen

Münster (ots) - Am Mittwochabend (25.1., 18:50 Uhr) übersah eine 42-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Manfred-von-Richthofen-Straße Ecke Andreas-Hofer-Straße eine 55-jährige Radfahrerin beim Abbiegen und verletzte sie leicht.

Die 42-jährige war in Richtung Dortmund-Ems-Kanal unterwegs. Die Radfahrerin fuhr auf dem Radweg in die gleiche Richtung. An der Kreuzung bog die VW-Fahrerin nach rechts ab, übersah die 55-Jährige und brachte sie bei einem Zusammenstoß zu Fall. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin in ein Krankenhaus.

