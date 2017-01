POL-MS: Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagabend (24.1., 18 Uhr) bis Mittwochabend (25.1., 18 Uhr) drei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Ottostraße auf und entwendeten Werkzeuge. Die Täter betraten auf bislang unbekannte Weise das Haus und hebelten im Keller drei Türen auf. In den Räumen durchwühlten sie das Inventar und entwendeten einen Akkuschrauber, ein Schlagschrauber, Bohrhammeraufsätze und zwei Drehmomentschlüssel. Mit der Beute entkamen die Einbrecher unerkannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell