POL-MS: Räuber mit blauer Pudelmütze droht 75-Jähriger mit Messer - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein Unbekannter drohte einer 75-Jährigen am Donnerstagmorgen (26.1., 9:35 Uhr) am Düesbergweg mit einem Messer und entriss ihr die Handtasche.

Nachdem die Münsteranerin an ihm vorbeigegangen war, kam der Räuber plötzlich auf sie zu und verlangte mit vorgehaltenem Messer: "Tasche her!". Anschließend flüchtete der Täter mit der braunen Ledertasche samt Bargeld, EC-Karte, Portemonnaie und Ausweisen auf einem Fahrrad in Richtung Sternbusch.

Er ist 28 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine normale Statur. Der Täter trug eine mittelblaue Daunenjacke. Das Messer hat eine circa acht Zentimeter große Klinge.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell